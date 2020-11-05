Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca, şunları söyledi:



999 vatandaşımız taburcu edildi. 7 hastamızın için 5 hastamızın durumu biraz daha ciddi.

Bu arada ziyaret ettiğim tedavisi devam eden hastalarımız oldu.

Sayın hocalarımızla birlikte ziyarette bulunduk. Ve hepimizin merak ettiği geç dönemde kurtarılan vatandaşlarımız oldu biliyorsunuz.

Ayda bebeğimizi ziyaret ettim. Kendileri yoğun bakımda, ciddi bir sorun yok.

Elif serviste, kardeşleriyle birlikte tedavisi devam ediyor. Elif bebeğimizin de genel durumu iyi. Herhangi bir sorunu yok.



Ablaları, ikizler; onlarla da muhabbet ettik. Yoğun bakımda daha önce ziyaret etmiştik.



Kovid pozitif olan kızımız İdil, kendilerini ziyaret ettim. Genel durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim.



Günay evladımız biliyorsunuz yoğun bakımdaydı. Baştan daha çok böbrek yükü fazla idi.



Kendisinin genel durumu iyi, zannediyorum iki üç gün yoğun bakımda takibi yapıldıktan sonra servise alınmış olacak.



İnci kızımızı da ziyaret ettim, onun da genel durumu iyi.



Bu dönemde özellikle AFAD, UMKE yoğun bir gayret göstermiş oldular.



Toplam sağlık personeli olarak 1118 personelimiz yer aldı. UMKE ekibimiz gönüllü bir ekip. Bütün kurtarıcı ekipler olağanüstü gayret gösterdiler. Hepsine teşekkür ediyorum.



HASTANELERDE SIKINTI VAR MI?



Buca devlet hastanesini ziyaret etmiştim, şu an serviste hasta takibi yapılamamakta. Biz erken dönemde özellikle acil durum hastanesi konusunda bütün müdahalelerin yapılabileceği yine Buca'da bahçesinde yapılmak üzere hastane inşaatına başlamış olacağız.



Kısa süre içinde hızla bitirilme çabası içinde olacağımızı da özellikle ifade etmek istiyorum.