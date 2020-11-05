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Masumlar Apartmanı gerçek oldu

Çöp toplayan ve temizlik hastası olan bir ailenin hikayesinin canlandırıldığı Masumlar Apartmanı dizisi gerçek oldu. Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki binadan kötü kokular gelmeye başlayınca, ekiplere haber verildi. Ekiplerin olay yerine intikal etmesiyle evden 4 yıllık çöp çıkarıldı.

Güncel / 05 Kasım 2020 Perşembe 16:49
Masumlar Apartmanı gerçek oldu

TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı isimli dizide kızkardeşler üst katlarında kendilerine ait olan dairede çöp ve kirli çarşaf biriktiriyorlar.
 
Bu nedenle bütün bina koku içinde.
 
Dizideki olayın bir benzeri Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ortaya çıktı.
 
Komşularının gelen kötü koku üzerine şikayet ettiği dairede yaşayan 77 yaşındaki Nihal Löker ile kardeşi 75 yaşındaki Mehmet Kemal Löker'in evinden bir kamyon dolusu çöp çıkarıldı.
 
Gaz maskeleriyle binaya girildi
İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri üstlerine özel koruyu kıyafetlerini giyip gaz maskeleriyle binaya girdiler.
 
Çöp evde yaşayan kardeşler, ekiplere kapıyı açmayınca ikna etmek üzere Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, Belediye Başkanı Numan Soyer ve Çınarcık İlçe Sağlık Müdürü Dr. Muhsin Abbasioğlu olay yerine geldi. Uzun uğraşlar sonucunda abla Nihal Löker, kardeşi Mehmet Kemal Löker evden çıkarıldı. Öte yandan evde temizlik çalışmaları başlandı.Aynı apartmanda yaşayan komşuları Kezban Kalkan, evdeki kardeşleri defalarca uyardıklarını ve kendilerine karşı çıktıklarını ve evi temizletmek istemediklerini iddia etti. Komşu Kalkan, “Ben koah hastasıyım, eşim şeker hastası binamızda böbrek nakli olan hastamız var, küçük bebeği olan var, ne yapacağımızı şaşırdık ben daireme çıkamıyorum. Ağzımı, burnumu kapatıp iki maske üst üste takarak binaya öyle girip çıkıyorum. Bana yazık günah değil mi? Böyle bir durumda benim sağlığım gidince, bunların faydası olacak mı?” dedi.
 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çınarcık Kaymakamı Soner Kırlı, “Bu çöple ilgili bize ihbar gelince başkanımızla birlikte ev sakinlerini ikna etmek üzere buraya geldik. Ev sahiplerini ikna ettik. Şu anda da belediye ekiplerimiz evdeki çöpleri çıkartıyorlar. Temizliklerini yapıyorlar. Gerekli dezenfektan işlemlerini hem dairedeki hem apartmandaki yapılacak. Ve o şekilde ev sahipleri tekrar evlerine yerleştirilecek” dedi.
 
Belediye Başkanı Numan Soyer, “sağ olsun kaymakam bey ve ilçe sağlık müdürümüz ile birlikte ikna ettik. Evde bir abla bir de erkek kardeşi var. İnşallah temizliği bitirip sonra kendilerini yerleştireceğiz” dedi.

Soner Kırlı

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