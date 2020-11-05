USD (Alış - Satış) : 8,46 - 8,47 EURO (Alış - Satış) : 9,87 - 9,89

Kuş gribi geri döndü, yüz binerce tavuk itlaf edilecek

Dünya koroanvirüsü konuşurken ve halen geleceği belirsiz bir kontrollü sosyal hayat uygulaması üzerinde çalışırken Japonya'dan gelen son dakika haberi sağlıkçıları adeta şoke etti. Kuş gribi benzeri vakalarının yeniden görülmesi üzerine yapılan testlerde korkulanın olduğu ve kuş gribinin geri döndüğü gözlemlendi. Japonya'nın batısındaki Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinden kuş gribi yayıldığı belirlendi ve vakaların kaynağı olduğu belirlenen yüz binlerce tavuğun itlaf edileceği açıklandı.

Güncel / 05 Kasım 2020 Perşembe 10:21
Kuş gribi geri döndü, yüz binerce tavuk itlaf edilecek

Dünya Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir pandemiye dönüşen koronavirüs salgınını konuşurken ve halen buna bir çözüm bulunamamışken tıp dünyasını adeta yıkan son dakika haberi bu kez Japonya'dan geldi. Yaygın olarka kuş gribi benzeri vakalarının görülmesi üzerine Japonya'nın Kagawa eyaletinde araştırmalar yoğunlaşırken korkulanın olduğu ve vakaların kuş gribi olduğu kesinleştirildi. İşte kovid etkisinin bir kabus gibi dünyanın üzerine çöktüğü günlerde gelen ve yayılıp yayılmayacağı konusunda endişe veren çarpıcı son dakika haberinin ayrıntıları;

ÇOK SAYIDA TAVUK TELEF OLDU

Japonya'da kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Kagawa'nın Seto İç Denizi'ne bakan Mitoyo şehrindeki bir tavuk çiftliğinde çok sayıda tavuk telef oldu.

H5 TİPİ KUŞ GRİBİ TESPİT EDİLDİ

Japonya'da söz konusu çiftliğin yöneticilerinin eyaletteki besi hayvanları hijyen merkezine durumu bildirmesi üzerine yapılan detaylı araştırmada, kümeste H5 tipi kuş gribi tespit edildiği resmen doğrulandı. Değerlendirme, test ve tespit aşamalarının neticelendiği çalışmaların ardından üzücü haberi de hijyen merkezindeki yetkililer vermek zorunda kaldı.

YÜZ BİNLERCE TAVUK İTLAF EDİLECEK

Test ve incelemelerini neticelendiren ekipler öncelik bu çiftlik olmak üzere yüz binlerce tavuğun itlaf edilmesine karar verdi ve nunun üzerine kümesteki yaklaşık 330 bin tavuğun da izole edilerek itlaf edilmesini kararlaştırdı.

10 KM'LİK ALANDA YASAK

Hemen ardından tedbirlerin sıralanarak açıklandığı çiftliklle ilgili Kagawa'da bulunan bu çiftliğin 3 kilometre çevresinde tavukların dolaştırılması ve yumurta nakliyatı ile 10 kilometre çapına sevk edilmesi kesinlikle yasaklandı.

Yasak ve kısıtlamalar katı biçimde uygulanacak.

TARIM BAKANINDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Japonya'da Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Nogami Kootaroo, halkı paniğe sevk eden konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin Başbakan Suga Yoşihide'nin bilgilendirildiğini belirtti ve tedbirlerin uygulanacağını açıkça duyurdu.

Japonya

loading...

YAZARLARTAMAMI
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı