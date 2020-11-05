Kuş gribi geri döndü, yüz binerce tavuk itlaf edilecek

Dünya Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir pandemiye dönüşen koronavirüs salgınını konuşurken ve halen buna bir çözüm bulunamamışken tıp dünyasını adeta yıkan son dakika haberi bu kez Japonya'dan geldi. Yaygın olarka kuş gribi benzeri vakalarının görülmesi üzerine Japonya'nın Kagawa eyaletinde araştırmalar yoğunlaşırken korkulanın olduğu ve vakaların kuş gribi olduğu kesinleştirildi. İşte kovid etkisinin bir kabus gibi dünyanın üzerine çöktüğü günlerde gelen ve yayılıp yayılmayacağı konusunda endişe veren çarpıcı son dakika haberinin ayrıntıları;



ÇOK SAYIDA TAVUK TELEF OLDU



Japonya'da kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Kagawa'nın Seto İç Denizi'ne bakan Mitoyo şehrindeki bir tavuk çiftliğinde çok sayıda tavuk telef oldu.



H5 TİPİ KUŞ GRİBİ TESPİT EDİLDİ



Japonya'da söz konusu çiftliğin yöneticilerinin eyaletteki besi hayvanları hijyen merkezine durumu bildirmesi üzerine yapılan detaylı araştırmada, kümeste H5 tipi kuş gribi tespit edildiği resmen doğrulandı. Değerlendirme, test ve tespit aşamalarının neticelendiği çalışmaların ardından üzücü haberi de hijyen merkezindeki yetkililer vermek zorunda kaldı.



YÜZ BİNLERCE TAVUK İTLAF EDİLECEK



Test ve incelemelerini neticelendiren ekipler öncelik bu çiftlik olmak üzere yüz binlerce tavuğun itlaf edilmesine karar verdi ve nunun üzerine kümesteki yaklaşık 330 bin tavuğun da izole edilerek itlaf edilmesini kararlaştırdı.



10 KM'LİK ALANDA YASAK



Hemen ardından tedbirlerin sıralanarak açıklandığı çiftliklle ilgili Kagawa'da bulunan bu çiftliğin 3 kilometre çevresinde tavukların dolaştırılması ve yumurta nakliyatı ile 10 kilometre çapına sevk edilmesi kesinlikle yasaklandı.



Yasak ve kısıtlamalar katı biçimde uygulanacak.



TARIM BAKANINDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI



Japonya'da Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Nogami Kootaroo, halkı paniğe sevk eden konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin Başbakan Suga Yoşihide'nin bilgilendirildiğini belirtti ve tedbirlerin uygulanacağını açıkça duyurdu.



