KPSS lisans sınav sonuçları açıklandı

KPSSLisans sınavı başarı sıralaması açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada, ''2020-KPSS Lisans sınavına katılan adaylarımızın branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylarımızın yapacağı tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.



Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.