FED faiz kararını açıkladı!

ABD Merkez Bankası Fed'in Çarşamba günü başlayan para politikası toplantısı bugün sona erdi. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre federal fonlama faizlerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 0 - 0.25 hedef bandında bırakıldı.



Fed aynı zamanda varlık alım programında değişikliğe gitmedi. Bankadan faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmiyordu.



Fed, 15-16 Eylül tarihli toplantısında ABD ekonomisinin pandemiden kaynaklı sorunlara karşı toparlanmasına yardımcı olmak için faizleri en azından 2023 yılına kadar sabit tutacağının sinyalini vermişti.