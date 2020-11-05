Başkan Erdoğan konuştu

Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Arama kurtarma, enkaz kaldırma, sağlık hizmetleri, barınma ve gıda başta olmak üzere depremzedelerin tüm ihtiyaçları eksiksiz karşılandı. Bakan arkadaşlarım başta olmak üzere yetkililer bölgede seferber olarak, gelişmeleri yakından takip etmişlerdir. Enkaz kaldırma çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır.

İnşallah 1 ay içinde de deprem konutlarını yapmaya başlayacağız. Önümüzdeki yıl bitmeden de teslim edeceğiz. Yol haritamız bu. Anamuhalefetin başındaki zat oraya yaptığı turistik ziyarette, '5 gün oldu, hala enkaz kaldırılmadı' diyor. Enkaz kaldırılma yarışına girilse 5. gün çıkarılan o yavru nasıl kurtarılacaktı? Bildiğin iş için konuşursun, bilmediğin iş için neden konuşuyorsun? Sus da adam sansınlar. Sen İzmir Milletvekilisin orada kalman lazım, şöyle bir uğrayıp gidiyorsun.

Daha önce de bir tane Kızılay çadırı görmedim demişti Elazığ'da. Bura ile ilgili de Kızılay'a verdiler, veriştirdiler. Kızılay, AFAD tüm imkanları ile orada hazırdı. Burada yoğun şekilde çadır kuruluşu falan hepsi yapıldı. Çadırda kalmak istiyorum diyen vatandaşımıza, hayır falan denilmedi. KYK'ları da hazır hale getirdik. İsteyenler oralarda da kalabilirdi. Vatandaşlarımız oraları pek tercih etmedi, çadırları tercih etti.

Yaşadığımız her felaket ülkemizin deprem kuşağında olduğunu, yeni sarsıntılar ile karşılaşabileceğimizi bize hatırlatıyor. Stokta bin konteyner vardı. Bu konteynerleri İzmir'de kullanacağız.

Konut atılımı özel sektörün de katılımı ile önemli bir dönüşümü sağlamıştır. Dönüştürmemiz gereken 6.7 milyon konut bulunuyor. İzmir'de depremin olduğu bölge sulak bir bölge. Şimdi biz orada Tarım, Orman, Hayvancılık'a at bir bölgeyi yapılacak konutlara tahsis ettik. Konutları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız o 1 milyon 400 bin metrekare arazide başlayacak. İstiyoruz ki, zemin ile ilgili sıkıntı olmasın.

Öncelikli olan 1.5 milyon konutu dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu yıl 100 bin TOKİ konutu projesine başlamıştık. Önümüzdeki yıl 100 bin TOKİ konutu projesine daha başlıyoruz.

AK Parti Türkiye'nin en çok üyeye sahip partisidir. Diğer partilerin üyelerini toplayın, 3 ile, 5 ile çarpın yine de AK Parti'ye yetişemiyorlar. Her yıla girerken 1 milyon yeni üye için kolları sıvadık. Bu yılki 1 milyon üye hedefimize ulaşıyoruz. Şu anda 11 milyon 200 bin üye sayısını yakalamış durumdayız. Üyelerimiz el ele verseler, rahatlıkla ülkenin bir ucundan, diğer ucuna kadar bir zincir oluşturabilir.

İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin yüksek olduğu yerlerimizde deprem çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Ülkemizi deprem başta olmak üzere tabii afetlere hazırlıklı hale getirmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Dikkat edilirse artık depremlerin, tabii afetlerin ardından çok etkin ve hızlı bir müdahale ile vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. AFAD'dan UMKE'ye kadar her kuruluşumuz yetişmiş altyapıya kavuşmuştur.

Üyelerden birçoğu binamıza gelerek üye olmuştur. Ama büyük kısmı evlerine, işyerlerine giderek yaptıklarımız anlatılarak üye yapılmıştır. Hedefimiz nasıl her bireyin üyesini alabilmek ise, 18 yaşını doldurmuş herkesin de partimize üye olmasını hedeflememiz gerekiyor. Biz partimize gelerek üye olanları bekleyen bir parti olmadık, olmayacağız. İnsanımızın gönlünü almalı, dertlerini dinlemeliyiz. Telefonumuz 24 saat açık olmalıdır. Mutlaka geri dönüş yapılmalıdır.

Bulunduğu yerde kendini ulaşılamaz gören bir AK Partili yönetici var ise o koltukta haksız işgalcidir. Hiçbir AK Partili milletten kopuk yaşayamaz.