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Bakan Koca'dan 'Ayda' eleştirilerine sert yanıt!

İzmir depreminde 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda'nın ambulans görüntülerini "Ayda'nın acıyan bir yeri yok" diye paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o an Ayda’ya yöneltilen sorulara gösterilen tepkilere yanıt verdi! “Acıyan yerin var mı?” diye sorulmasına gösterilen tepkiye karşı açıklama yapan Bakan Koca, "Göçük altından çıkarılan bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?" dedi.

Güncel / 05 Kasım 2020 Perşembe 10:39
Bakan Koca'dan 'Ayda' eleştirilerine sert yanıt!

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, 114 canımızı aldı, binden fazla vatandaşımız yaralandı. Depremin 91. saatinde enkaz altından sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Ayda ise herkese umut oldu.

'AYDA'NIN ACIYAN BİR YERİ YOK'

O gün, Ayda'nın hastaneye gittiği ambulanstan görüntü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Ayda'nın acıyan bir yeri yok' ifadesine yer vermişti. Videoda ise bir sağlık görevlisinin minik Ayda'ya acıyan bir yerinin olup olmadığı, hangi yemeği istediği gibi konuşmalar yansımıştı.

'NASIL BİR SORU SORULMALIYDI?'

Minik çocuk üzerinden prim yapıldığını iddia eden tepkiler sonrası Bakan Koca Twitter hesabından şu metni paylaştı: 'Herhangi bir yerin acıyor mu Ayda? Soruyu soran Acil Tıp Uzmanı bir UMKE gönüllüsüydü. Göçük altından çıkarılıp, ambulansa alınan 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?'

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