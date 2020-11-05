ABD'yi karıştıracak iddia!

ABD'de başkanlık seçimlerinin üzerinden bir gün geçmesine rağmen hangi adayın ipi göğüslediği sorusu, hala belirsizliğini koruyor.



Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.



Baş başa giden seçim yarışında, Demokrat aday Biden posta yoluyla kullanılan oyların sayımına başlanmasıyla başkanlık yolunda kritik eyaletlerde öne geçti.



TRUMP HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDU



Bu gelişmenin ardından, seçimden önce de posta yoluyla oy kullanılmasına karşı çıkan Başkan Donald Trump, oyların sayımının durdurulması için hukuki yollara başvururken, birçok şaibe iddiasında bulundu.



AMERİKA DEMOKRASİ TARİHİNİ BİR LEKE



Kendisi için kullanılan oyların çöp konteynerlerinde bulunduğunu, yakıldığını söyleyen Trump, bu yaşananların Amerika demokrasi tarihine bir leke sürdüğünü ifade etti.



Konu hakkında Donald Trump destekçileri de şaibeli buldukları durumları sosyal medyada paylaşarak farkındalık oluşturmaya çalışıyor.



ÖLÜ OLARAK GÖRÜLEN İSİMLER BIDEN İÇİN OY KULLANDI



Seçimlere hile karıştırıldığı noktasında ortaya atılan son iddia ise, kayıtlarda ölü olarak görülen isimler adına, Biden lehine oy kullanıldığı iddiası.



Trump destekçisi bir sosyal medya kullanıcısı, Biden adına oy kullanmış bir ismi resmi sistemde sorguladı.



Verileri sisteme yükleyip sorgulama sonucunda şahsın ölü olduğu sonucuna ulaşan kullanıcı o anların videosunu çekerek paylaştı.



Söz konusu video, kısa sürede Trump destekçileri tarafından paylaşım rekoru kırdı.