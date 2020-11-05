USD (Alış - Satış) : 8,44 - 8,46 EURO (Alış - Satış) : 9,94 - 9,96

ABD'yi karıştıracak iddia!

ABD, 46’ncı başkanını seçmek için sandık başına gitti. Cumhuriyetçi Donald Trump ve Deokrat Joe Biden arasındaki yarış kıyasıya devam ederken, Trump taraftarları ABD'yi karıştıracak bomba bir iddia ortaya attı. Trump destekçileri yaptıkları paylaşımlarda ölüler adına Joe Biden lehine oy kullanıldığını iddia ettiler.

Güncel / 05 Kasım 2020 Perşembe 21:39
ABD'yi karıştıracak iddia!

ABD'de başkanlık seçimlerinin üzerinden bir gün geçmesine rağmen hangi adayın ipi göğüslediği sorusu, hala belirsizliğini koruyor.

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

Baş başa giden seçim yarışında, Demokrat aday Biden posta yoluyla kullanılan oyların sayımına başlanmasıyla başkanlık yolunda kritik eyaletlerde öne geçti.

TRUMP HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDU

Bu gelişmenin ardından, seçimden önce de posta yoluyla oy kullanılmasına karşı çıkan Başkan Donald Trump, oyların sayımının durdurulması için hukuki yollara başvururken, birçok şaibe iddiasında bulundu.

AMERİKA DEMOKRASİ TARİHİNİ BİR LEKE

Kendisi için kullanılan oyların çöp konteynerlerinde bulunduğunu, yakıldığını söyleyen Trump, bu yaşananların Amerika demokrasi tarihine bir leke sürdüğünü ifade etti.

Konu hakkında Donald Trump destekçileri de şaibeli buldukları durumları sosyal medyada paylaşarak farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

ÖLÜ OLARAK GÖRÜLEN İSİMLER BIDEN İÇİN OY KULLANDI

Seçimlere hile karıştırıldığı noktasında ortaya atılan son iddia ise, kayıtlarda ölü olarak görülen isimler adına, Biden lehine oy kullanıldığı iddiası.

Trump destekçisi bir sosyal medya kullanıcısı, Biden adına oy kullanmış bir ismi resmi sistemde sorguladı.

Verileri sisteme yükleyip sorgulama sonucunda şahsın ölü olduğu sonucuna ulaşan kullanıcı o anların videosunu çekerek paylaştı.

Söz konusu video, kısa sürede Trump destekçileri tarafından paylaşım rekoru kırdı.

Demokrat Parti

loading...

YAZARLARTAMAMI
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı