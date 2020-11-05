ABD seçimlerinde SON DAKİKA! Yüzde 14 farkla uyudular, akılalmaz bir tablo ile uyandılar

Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde şoke eden son dakika gelişmesi. Seçimin neredeyse tamamlandığını ve Trump'ın kazandığını düşünen otoriteler ve vatandaşlar kritik eyaletlerde Trump'a bir dahi çıkmadan kapanan farklar ile büyük bir şüpheye kapıldı ve sokaklarda öfke hakim oldu. Beyaz Saray'ın önü karıştı. Trump destekçileri sokakta. Biden'ın kaybettiği ve yüzde 14'leri bulan farkın söz konusu olduğu Pensilvanya'da saatler sonra Trump'a bir oy bile çıkmadan fark kapandı. Artık ABD seçimlerinde en çok kullanılan kavramlar 'hile, mahkeme, sokak, protesto' oldu. İşte çarpıcı son dakika gelişmeleri;



'BIDEN EZECEK' DİYEN ANKETLER YANILDI AMA ABD SEÇİMLERİNDE İŞLER KARIŞTI Tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD başkanlık seçimleri salı günü gerçekleştirildi. 59'uncu başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerden mevcut Başkan Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Joe Biden karşı karşıya geldi. Yakın tarihin en önemli seçimi olarak kabul edilen yarış, anketleri ve Batı medyasını 2016'daki gibi yine yanılttı. Biden'ın açık ara seçimi kazanacağı öngörüleri boş çıktı. Ancak sonuçlar kritik eyaletlerde son durum ve erken kullanılan oyların çok olmasından dolayı geç açıklanabilir. ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkan oluyor. SON DAKİKA TRUMP 23 EYALETTE ÖNDE FAKAT SOKAKLARDA ÖFKE VAR Gelinen son noktada; Trump aralarında Florida ve Teksas gibi kilit eyaletlerin de bulunduğu 23 eyalette seçimleri önde tamamlayarak delege sayısını 214'e çıkardı. Kritik önemdeki eyaletlerden Wisconsin'le birlikte 22 eyalette kazanan Biden'ın delege sayısı ise 248 oldu. TRUMP DAVA AÇTI Gözler Alaska, Arizona, Georgia, Michigan, Maine, Nevada, North Carolina ve Pennsylvania eyaletlerine çevrilirken Trump'ın kampanya ekibi seçim yarışında en kritik eyaletlerden Michigan ve Pensilvanya'da da oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava açtığını son dakika haberi olarak duyurdu. PENSİLVANYA'DA KÖTÜ ŞEYLER OLUYOR Trump'ın Kampanya Danışman Yardımcısı Justin Clark, bu seçimlerin ülke tarihi açısından 'en önemli' seçimler olduğunu belirterek, 'Bu seçimlerin güvenliği, milletimizin yararınadır. Pensilvanya'da kötü şeyler duruyor. Demokratlar, Cumhuriyetçilere oylarını kullandırtmamaya ve çoğunluğunu azaltmaya çalışıyor' iddialarında bulundu. Yüksek Mahkemenin, bu eyalette 6 Kasım'a kadar oy merkezlerine postayla ulaşan oyların kabul edilmesine yönelik kararını da eleştiren Clark, 'Yüksek Mahkemenin, yasalara aykırı biçimde postayla oyların kabul edilmesi süresini uzatması kararına karşı da dava açacağız' ifadesini kullandı.