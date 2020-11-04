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Trump'ın ekibi dava açtı!

Cumhuriyetçi mevcut Başkan Trump ve Demokrat aday Biden favori oldukları eyaletlerde kazandı. Seçim altı eyalette kilitlendi. Bahis piyasasındaki oranlar da Demokrat aday Joe Biden'ın lehine döndü. Başkan Trump Twitter'dan oy pusulalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunurken, ABD Posta İdaresi Başkanı'nın ifadesinin alınacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. Twitter, aynı gün üç kez Trump'ın tweetlerine uyar koydu. Trump kıl payı geride olduğu Wisconsin'de oyların yeniden sayılması için başvuruda bulunacak.

Dünya / 04 Kasım 2020 Çarşamba 22:05
Trump'ın ekibi dava açtı!

ABD'de kritik seçim yarışı devam ediyor. Yeni açılan sandıklarla ibre Joe Biden'a dönerken Trump'ın ekibinden de flaş bir hamle geldi. 

Trump ekibi Michigan’da oy sayımını durdurulması için dava açtı. Ekip ayrıca kendilerinin "sağlıklı ulaşımı" yokken açılan ve sayılan oyların da yeniden sayılmasını talep etti.

Trump'ın 23:30'da (TSİ) Philadelphia'da basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.

Biden’ın üst düzey kampanya danışmanlarından Bob Bauer, Trump ekibinin Wisconsin’da oyların tekrar sayılması başvurusunu “kafa karışıklığı” olarak yorumladı.

Biden’ın “Wisconsin’i artık kazandığını” söyleyen Bauer, Demokrat adayın gerekli 270 delegeye ulaşmış olduğunu söyledi.

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