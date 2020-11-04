Trump'ın ekibi dava açtı!

ABD'de kritik seçim yarışı devam ediyor. Yeni açılan sandıklarla ibre Joe Biden'a dönerken Trump'ın ekibinden de flaş bir hamle geldi.



Trump ekibi Michigan’da oy sayımını durdurulması için dava açtı. Ekip ayrıca kendilerinin "sağlıklı ulaşımı" yokken açılan ve sayılan oyların da yeniden sayılmasını talep etti.



Trump'ın 23:30'da (TSİ) Philadelphia'da basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.



Biden’ın üst düzey kampanya danışmanlarından Bob Bauer, Trump ekibinin Wisconsin’da oyların tekrar sayılması başvurusunu “kafa karışıklığı” olarak yorumladı.



Biden’ın “Wisconsin’i artık kazandığını” söyleyen Bauer, Demokrat adayın gerekli 270 delegeye ulaşmış olduğunu söyledi.