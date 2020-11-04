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İzmir'de okullar açılacak mı?

Deprem ile sarsılan İzmir yaralarını sarmaya çalışıyor. İzmir'de deprem sonrası eğitime 1 hafta ara verilirken, aranın uzayıp, uzamayacağı merak ediliyordu. Konuya ilişkin İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'den çok net bir açıklama geldi. Yahşi, okullarda en ıfak risk olması durumunda çocuklara kapıları açmayacaklarını söyledi. Yahşi, risk analizlerinin sürdüğünü de belirterek, "Bizim için en önemli şey çocuklarımızın sağlıkları" dedi.

Eğitim / 04 Kasım 2020 Çarşamba 11:17
İzmir'de okullar açılacak mı?

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, okul binalarındaki hafif hasarların ayrıntılı analizinin yapıldığını, en küçük riskte dahi tedbir almadan okul binasını açmayacaklarını bildirdi.

Ömer Yahşi, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların güvende olmasının en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı.

Kaybettikleri canların acısını yaşarken en büyük tesellilerinin deprem esnasında okullarda bir sorun yaşanmaması olduğunu belirten Yahşi, şu ifadeleri kullandı:

'Bu emanetin mesuliyetini her zerresinde hisseden eğitimciler olarak gereken her türlü tedbiri hiç vakit geçirmeden alıyoruz. İlk andan itibaren okullardaki hasar tespit çalışmalarının devam ediyor. Okullarımızda hiçbir sorun yaşamadık. Çok şükür ki kimsenin burnu dahi kanamadı. Binalardaki hafif hasarların ayrıntılı analizi yapılıyor. Akabinde gerekli onarım çalışmalarını başlatıyoruz.'

Yahşi, bu süreçte çocukların, öğretmenlerin ve velilerin psikososyal desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek, 'Ekiplerimiz, sahada aktif bir rol üstleniyor. Sarsıntı sonrası çocuklarda oluşabilecek problemlerin iyileştirilmesi için uzmanlarımız var gücüyle çalışıyor.' değerlendirmesini yaptı.

Okul tabanlı afet eğitimlerinin hayati öneminin olduğunu bildiren Yahşi, şunları kaydetti:

'Kamera kayıtlarını izlediğimizde deprem anında okullarda bulunan öğrencilerimizin, öğretmenleri eşliğinde güvenle tahliye edildiğini gördük. Öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin tecrübesiyle okulları süratle tahliye ettik. En ufak bir risk gördüğümüz okulda, gerekli tedbiri almadan kapılarımızı çocuklarımıza açmayacağız.'

Okullarda düzenli yapılan deprem analizleri sonucunda alınan yıkım ve güçlendirme kararlarının bir felaketi önlediğine işaret eden Yahşi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Bu yıl ağustos ile ekim ayları arasında depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 50 okulun yıkım kararını almıştık. Bunların yıkımını gerçekleştirdik. Bunun ne kadar yerinde bir karar olduğunu bir kez daha gördük. Eğer biz, o okulları eğitim öğretime kapatmasaydık ve o okulların yıkım kararını vaktinde almasaydık bugün çok daha vahim bir tabloyla karşı karşıya kalırdık.'

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