İmamoğlu'nun cebinde akrep mi var?

'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'de meydana gelen ve 114 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan depremin ardından İzmir Büyükkşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından başlatılan kampanyaya destek verdi.



Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Depremde mağdur olmuş vatandaşlarımız için Tunç Soyer başkanımızın başlattığı bu kampanyaya ben de 25 bin TL katkıda bulunuyorum. Tüm hayırsever vatandaşlarımızı da bu dayanışmaya katılmaya davet ediyorum dedi.



SADECE 25 BİN LİRA BAĞIŞLADI



İş adamı kimliğiyle bilinen ve seçim öncesi sayfalar dolusu mal varlığını açıklayan milyoner İmamoğlu'nun depremzedeler için sadece 25 bin lira bağışlaması dikkat çekti.



İmamoğlu'nun ailesinin milyonluk servetine oranla Tunç Soyer'in kampanyasına yaptığı bağış miktarı cüzi bulundu.



Diğer yandan, Ekrem İmamoğlu'nun bu bağışı akıllara geçtiğimiz dönemde Biz bize yeteriz Türkiyem sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nı getirdi.



Bu kampanyaya başta 568 bin 750 TL (7 maaş) ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere pek çok siyasetçi bağışta bulunmuştu.



İmamoğlu'na göre maddi gücü fazla olmayan siyasetçiler bile kampanyaya 25 bin TL'den fazla yardımda bulunmuştu.









