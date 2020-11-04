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Hangi binadan kaç cenaze çıktı?

Cuma günü yaşanan ve 114 kişinin yaşamını yitirdiği depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 37, Emrah Sitesi'ndeki iki binada 30, Doğanlar Apartmanı'nda 14, Yağcıoğlu Apartmanı ve Barış Sitesi'nin 3 blokunda 11'er, Yılmaz Erbek Apartmanı'nda ise 9 kişi yaşamını yitirdi. Bu binaların enkazından 81 kişi ise kurtarıldı.

Güncel / 04 Kasım 2020 Çarşamba 20:11
Hangi binadan kaç cenaze çıktı?

Deprem Bayraklı ilçesindeki 9 binada ölümlere neden oldu. Depremde 37 kişinin öldüğü, 19 kişinin sağ çıktığı Rıza Bey Apartmanı'nın yapı kullanma tarihinin 19 Ocak 1997 olduğu, deprem öncesi binada 32 daire ve 5 iş yerinin bulunduğu öğrenildi. Bu binanın müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alındı.

Apartmanda 45 daire ile 2 iş yerinin bulunduğu, yapı kullanma tarihinin 4 Ekim 2006 olduğu kaydedildi. Depremde iki kişi de Seferihisar ilçesinde hayatını kaybetmişti.

Deprem acısının yaşandığı diğer bir bina olan Doğanlar Apartmanı'nda 14 kişi vefat ederken 15 kişi binadan çıktı ya da kurtarıldı. Yapı kullanma tarihi 8 Mart 1993 olan, 42 daire ve 8 iş yeri bulunan binanın müteahhidi Ç.D. gözaltına alındı.

Aynı mahalledeki iki bloktan oluşan Emrah Sitesi'nde ise 30 kişi hayatını kaybetti, kurtulan depremzede sayısı ise 25 oldu. Yapı kullanma tarihi 31 Aralık 1992 olarak kayıtlara geçen sitede 28 daire ve 6 iş yeri vardı. Binanın müteahhidi M.B.U'nun yakalanması için çalışma başlatılırken fenni mesulü T.A. gözaltına alındı.

Manavkuyu Mahallesi'ndeki Yağcıoğlu Apartmanında da 11 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi kurtuldu. Binanın müteahhidi Ş.A. ile fenni mesulü O.A. gözaltına alındı. Binada 14 daire ve 4 iş yeri vardı.

Manavkuyu Mahallesi'ndeki Yılmaz Erbek Apartmanı'nda ise 9 kişi öldü. 13 kişinin kendi imkanlarıyla ya da ekiplerin desteğiyle kurtulduğu binanın müteahhidi M.Y, binadaki marketin mal sahibi R.Y. ve binanın fenni mesulü N.B. gözaltına alındı.

İzmir'deki depremde ölenlerin 112'si 9 binanın enkazından çıkarıldı
Adalet Mahallesi'ndeki dört bloklu Barış Sitesinde 3 blok, depremde yıkıldı, 11 kişi öldü, 2 kişi sağ çıktı. Binada 21 daire ve 1 iş yeri olduğu, müteahhidinin vefat ettiği, fenni mesulü E.İ'nin gözaltına alındığı, sitenin yapı kullanma tarihinin ise 2 Mart 2000 olduğu ifade edildi.

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