Ermeni ordusuna bir darbe daha! Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait savaş uçağı düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermeni işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını düşürdüğü duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; "Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor. Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu." denildi.