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Bakan Koca son rakamları açıkladı!

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 4 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.

Güncel / 04 Kasım 2020 Çarşamba 19:22
Bakan Koca son rakamları açıkladı!

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 4 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 4 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...



4 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 144.416
HASTA SAYISI: 2.391
VEFAT SAYISI: 77
İYİLEŞEN SAYISI: 1841

HİJYENE ÖNEM VERİN. MASKE KULLANIN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464'e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın.

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