Alman medyasının tek derdi Erdoğan!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında atılan manşetlerin altına gelen yorumlar Alman medyasının komik duruma düştüğünü gösterdi. İşte ABD seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri ve Alman medyasının ABD seçimlerine attıkları Erdoğan başlıkları...



ABD, tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaşıyor. Eyaletlerden birbiri ardına son dakika haberleri gelirken ülkede Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden yarışıyor. Ancak Trump ile Biden arasındaki mücadele Alman medyasının Erdoğansız manşet atamama alışkanlığını değiştirmedi. Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı üzerine bir yayın politikası belirlediği bilinen Alman Deutsche Welle ABD seçimlerine ilişkin haberlere Başkan Erdoğan'lı başlıklar atmaktan geri durmadı. İşte sosyal medyada da konuşulan son dakika gelişmesi;







JOE BİDEN, TÜRKİYE VE ERDOĞAN KARŞITLIĞINI İFŞA ETTİ



ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye politikası, eski dönemlere nazaran biraz daha ılımlı olsa da Demokrat aday Joe Biden'ın giderek belirginleşen Türkiye ve İslam karşıtlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan üzerinden de devam etmişti.



BIDEN TÜRKİYE'DE DARBE İMALARINDA BULUNMUŞTU



Hatta daha da ileri giderek, Türkiye'deki muhalefeti kullanarak bir şekilde Erdoğan'ı 'düşürmeyi' açıkça ifade eden Biden'ın, seçimi kazanırsa Türkiye'ye nasıl bir yaklaşımı olacağı merak ediliyor.



DEUTSCHE WELLE'DEN ERDOĞAN PAYLAŞIMI



Haber politikasını zaman zaman Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı üzerine kurgulayan Alman Deutsche Welle ise ABD seçimlerine dair haberlerinde Başkan Erdoğan'lı manşetler atmaktan geri durmadı. Herkesin ABD'den gelen oy oranlarına, Trump ve Biden'a kilitlendiği sürede Deutsche Welle sitesinin sosyal medya paylaşımında da ABD seçimleri üzerinden Erdoğan vurgusu yapılması dikkat çekti.







Söz konusu son dakika paylaşımında, 'ABD seçimlerini ister Trump isterse Biden kazansın, Erdoğan'ın zor tercihlerle karşı karşıya kalması bekleniyor' ifadelerine yer verildi.

