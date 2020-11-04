7 ilde son dakika FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen ve daha önce gerçekleşen operasyonlarda etkin pişmanlık hükümleri kapsamında haklarında beyanda bulunulan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli yedi ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Aralarında; ihraç edilen kamu personelleri, örgüt içi evlilikten sorumlu sözde izdivaç sorumlusu, sözde Üsküdar İmamı, sözde Talebe İmamları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet içerisinde sözde mahrem imamlık yapan kişilerin de bulunduğu 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.