Savaş gemileri meydana çıktı!

Doğu Akdeniz'de gerilimin yaşandığı bir dönemde, Türkiye'nin bölgedeki meşru faaliyetlerinden rahatsız olan ülkeler askeri tatbikat için harekete geçti.



Mısır, GKRY, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ve Fransa orduları, Mısır'ın İskenderiye kıyısı açıklarında ortak hava ve deniz tatbikatı başlattı.



6 aralıka kadar sürecek



GKRY Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatın 6 Aralık'a kadar süreceği kaydedildi. Askeri tatbikatla ilgili 'Savunma ve operasyonel iş birliğimizi geliştirmek için ortaklarımızla tatbikat yapmayı dört gözle bekliyoruz.' denildi.



3 aşamalı tatbikatlar



Üç ayrı aşamadan oluşan tatbikatta arama-kurtarma, elektronik harp ve yüzey tatbikatları gerçekleştirilecek.