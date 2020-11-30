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Merkel'den Türkiye açıklaması!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, çalışmalarını tamamlayarak Antalya Limanı'na dönen Oruç Reis gemisi ile ilgili "Oruç Reis'in tekrar Türk limanına dönmesi zirve öncesi iyi bir işaret" dedi. Açıklamasında Türkiye'nin dünyada en çok mülteciyi barındıran ülke olduğunu da vurgulayan Merkel, "Türkiye bu konuda saygıyı hak ediyor. Türkiye'ye destek olmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Dünya / 30 Kasım 2020 Pazartesi 21:12
Merkel'den Türkiye açıklaması!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya Limanı'na dönmesinin Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesi iyi bir işaret olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE SAYGIYI HAK EDİYOR"

Merkel, Almanya'nın AB Dönem Başkanlığı kapsamında yaptığı konuşmada, Oruç Reis gemisinin dönmesine ilişkin, "Oruç Reis'in tekrar Türk limanına dönmesi zirve öncesi iyi bir işaret." dedi.

Başbakan Merkel, bu konunun 10-11 Aralık'taki zirvede dikkate alınacağını belirtti. Türkiye'nin dünyada en çok mülteciyi barındıran ülke olduğunu vurgulayan Merkel, "AB içinde mülteci tartışmalarında ne kadar zorlandık. Türkiye bu konuda saygıyı hak ediyor. Türkiye'ye destek olmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.

BAKANLIK AÇIKLADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10 bin 955 kilometre 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı'na döndü." ifadelerine yer verildi.

Angela MerkelAlmanya

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