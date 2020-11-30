USD (Alış - Satış) : 7,79 - 7,80 EURO (Alış - Satış) : 9,33 - 9,35

Mehmetçik Azerbaycan'da!

MSB, "Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu’na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek." ifadelerini kullandı

Genel / 30 Kasım 2020 Pazartesi 18:31
Mehmetçik Azerbaycan'da!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. MSB açıklamasında, METİ ve PMKİ timlerinin Azerbaycan birliklerine eğitimler vereceğini duyurdu.





"AZERBAYCAN BİRLİKLERİNE EĞİTİM VERİLECEK"

MSB, "Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu'na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek." ifadelerini kullandı.

ErmenistanAzerbaycan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement