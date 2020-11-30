Masterchef Uğur hüngür hüngür ağladı

MasterChef Uğur'un veda konuşması herkes tarafından merak ediliyor. İşte Uğur'un veda konuşması.



MasterChef Uğur, ''İnsanların tanıdığı Uğur'u ben buradan dışarı çıktıktan sonra da göstermek isterdim ama geçmişime sinirliyim. O insanların tanıdığı Uğur ben değilim. Kendime sinirliyim. Geçmişime sinirliyim.'' dedi.



MasterChef Uğur, ''Benim bir ailem var ve onların karşısına bu şekilde çıkmaktan utanç diyorum. Geçmişin bu şekilde önüme çıkmasından utanç duyuyorum. Beni destekleyen herkesten özür diliyorum.'' diyerek ağladı.



Şeflerin yüzüne bakamıyorum



MasterChef Uğur, ''Buraya gelmeye yüzüm yoktu, sizin yüzünüze bakamıyorum. Kötü durumdayım.'' dedi.



