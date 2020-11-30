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Kritik Kabine Toplantısı başladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki Kabine Toplantısı başladı. Toplantıda artan koronavirüse karşı alınması planlanan yeni tedbirler görüşülecek. Peki hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Şehirler arası seyahat yasaklanacak mı? Gözler kritik toplantının ardından yapılacak açıklamada.

Güncel / 30 Kasım 2020 Pazartesi 15:49
Kritik Kabine Toplantısı başladı!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısı başladı. Toplantının ana gündem maddesini artan koronavirüs vakaları olacak.

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, "Bu işin birinci derecede sorumlusu Bilim Kurulu. Her türlü çalışmayı yürütüyor. Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın bu işe dikkat etmediğini görüyoruz. Sigara içtiklerini, maske takmadıklarını görüyoruz. Maske, mesafe ve hijyen bizler için çok çok önemli. Buna dikkat edilmediği sürece bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor. Sağlık Bakanlığımızın attığı adımlarla tedbir almaya mecburuz ve alacağız. Sağlık Bakanlığımızın ve çalışanlarımızın kararlı tutumlarıyla çalışmaları sürdürüyoruz. Vaka sayılarının ve vefatların artması üzüntü duyduğumuz tablodur" diyerek yeni tedbirlerin işaretini vermişti.

YENİ TEDBİRLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Kabine toplantısında koronavirüse ilişkin son bilgileri paylaşması beklenirken, Bilim Kurulu'nun da tavsiyesiyle alınması planlanan yeni tedbirlerin şöyle olması tahmin ediliyor:


* Cumadan pazartesiye kadar sokağa çıkma kısıtlaması,
* Salgının kontrol altına alınamadığı şehirlerde kısıtlamanın hafta içi de uygulanması,
* Salgının arttığı şehirler için şehirler arası seyahat kısıtlaması,
* 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için günde 3 saat sokağa çıkma planı,
* Kalabalık olmaması için bazı mekanların kapatılması...

EKONOMİ VE HUKUK REFORMU

Kabine toplantısında ayrıca hukuk ve ekonomi alanlarında yapılması planlanan reformların da masaya yatırılması bekleniyor. Yürütülen çalışmalar hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün bilgilendirme yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklama yapacak.

Lütfi Elvan

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