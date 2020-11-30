Koronavirüse davetiye çıkarttılar!

Türkiye'den artan vakalar sonrası gelen haftasonu yasaklarının ardından, Söğütlüçeşme Metrobüs durağında, göze çarpan kalabalık kısıtlamaların ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.



Cevizlibağ Metrobüs Durağında akşam iş çıkış saatlerinde yoğunluk yaşandı.Durak içinde ve dışında yaşanan yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.







Koronavirüs kısıtlamalarına bitmesinin ardından ilk iş gününde vatandaşlar, içi içe metrobüs gelmesini bekledi.



