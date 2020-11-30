İran'a ikinci şok!

İran'ın askeri nükleer programının 'babası' sayılan fizik profesörü Muhsin Fahrizade-Mahabadi (59) önceki gün korumalar eşliğinde aracıyla Tahran'dan 60 km uzaklıktaki Abserd ilçesine giderken pusuya düşürülerek öldürüldü. Tüm dünya Muhsin Fahrizade suikastine kilitlenmişken bir bomba iddia daha gündemi sarstı...



DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ



Al Arabiya'nın haberine göre İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, Suriye-Irak sınırında insansız hava aracı (İHA) saldırısında öldürüldüğü iddia edildi. Saldırıda İHA'nın Shahdan'ın içinde bulunduğu aracı hedef aldığı iddia edildi.