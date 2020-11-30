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Diskalifiye olan Uğur Yılmaz'dan ilk açıklama!

8 yıl önce sosyal medyaden attığı mesajlar yüzünden MasterChef'ten diskalifiye olan Uğur Yılmaz Deniz, özür diledikten sonra yarışmaya gözyaşları içinde veda etti. Diskalifiye sonrası Uğur, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Televizyon / 30 Kasım 2020 Pazartesi 10:31
Diskalifiye olan Uğur Yılmaz'dan ilk açıklama!

Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan MasterChef programındaki yarışmacılardan Uğur Yılmaz Deniz'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle yarışmayla ilişiğinin kesildiğini duyurmuştu. Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.

SOMER ŞEF ÇAĞIRDI

Diskalifiye anının ekrana geldiği yayında Somer Şef, Uğur'u öne çağırdı. Somer şef, 'Sosyal medyada çıkan talihsiz haberleri hepimiz biliyoruz. Bunun üzerine yarışmaya devam etmenin uygun olmayacağına karar verdik.' dedi.

Diskalifiye anının ekrana geldiği yayında Somer Şef, Uğur'u öne çağırdı. Somer şef, 'Sosyal medyada çıkan talihsiz haberleri hepimiz biliyoruz. Bunun üzerine yarışmaya devam etmenin uygun olmayacağına karar verdik.' dedi. Bunun üzerine Uğur, gözyaşlarını tutamadı.

UĞUR'DAN AÇIKLAMA

Uğur, yaptığı açıklamada ise şunları söyledi;

Şef öncelikle bu sebepten dolayı önünüze gelmek ve ayrılıyor olmak gerçekten hiç istemediğim olaydı. Sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle bir şey yoktu. O zaman ailevi problemler yaşamıştım. Çok fazla ağzımdan küfür çıktı, her yere saldırdım. Seneler geçtikçe olgunlaşıyoruz ve pişman oldum. Öncelikle sizlerden, tüm insanlardan özür diliyorum. Ne desem bilmiyorum şefim. Aslında ben buraya gelirken şef sonuna kadar gidebilmeyi düşünüyordum. O insanların tanıdığı Uğur kesinlikle ben değilim.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Sosyal medyadan da paylaşım yapan Uğur şu ifadelere yer verdi:

Yemek yapmak yemek sunmak çocukluğumun hayaliydi. Hayallerimin peşinden giderken yolum hep yemeğe ve mutfağa çıktı. Bu masalsı zenginliğin içinde bir yandan hayallerinizin peşinden koşarken bir yandan da büyürsünüz. Ergenlik ve delikanlılık arasında bocalar durursunuz. Ve galiba bolca hata yaparsınız aynı benim gibi. Bizim jenerasyonumuzun hayatının bir parçası haline gelen sosyal medya işte bu ve buna benzer hatalar için bir başka zemin haline geliverir. Sosyal medyada gündeme gelen eski ve neredeyse çocukluk dönemlerimin bazı paylaşımları benim Masterchef hikayemin sonunu getirdi. Hedefim Masterchef'te final oynamaktı ve bunu çok istiyordum. Bu hedef ve isteğime rağmen bugün artık kaybettiğim Masterchef finali ve şampiyonluk ihtimali değil sosyal medyada yaptığım hata ve mahcubiyetime üzülüyorum. TV8 ailesine kendilerinden çok şey öğrendiğim şeflerime yarışmacı arkadaşlarıma ve yaptığım iyi ve kötü tabaklarımda bile beni destekleyen tüm sevenlerime içten ve derin bir özür borçluyum... Yazdıklarımla kimi nerede ve ne zaman üzdüysem özür diliyor ve özrümün kabulünü rica ediyorum. Bağışlamak büyüklüktür çocukluğuma ve gençliğime verin...

Acun Ilıcalı

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