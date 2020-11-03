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Öğrencilere müjde! Başvurular uzatıldı...

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren KYK burs ve kredi başvurusu açıklama geldi. Bakan Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını duyurdu. Peki KYK kredi ve burs başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? Başvuru işlemleri için neler gerekli? İşte son dakika haberinin detayları...

Güncel / 03 Kasım 2020 Salı 11:06
Öğrencilere müjde! Başvurular uzatıldı...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 8 Kasım'a uzatıldığını duyurdu. Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi ile resmi Twitter destek hesabı üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

ÖĞRENİM BİLGİLERİ DOĞRU OLMALI

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS'teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Öğrencileri başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm, hazırlık ve kayıt dondurma bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs-kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları beyan etmiş olduğu bilgiler üzerinden değerlendirilecektir.

ÖZEL DURUM BEYANLARI ELEKTRONİK ORTAMDA KONTROL EDİLECEK

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmiyor. Başvuru ekranında özel durum (şehit/gazi çocukları, şehit bekar ise bekar kardeşi/gazi bekar ise kendisi, anne ve babası (her ikisi de) vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olanlar ve milli sporcular vs.) beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşu nezdinde web servisler aracılığıyla elektronik ortamda kontrol edilecek.

Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472 nolu hat) ile resmi Twitter destek hesabı üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabilir.

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