Mucize adam Rıdvan Çelik hakkındaki iddialara cevap verdi!

Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından yardım geliyor. İzmir'e gelen arama kurtarma ekipleri, kurtardıkları canlar ile gönüllere taht kurmaya devam ediyor.



98 SANTİMETRE BOYUNDAKİ RIDVAN ÇELİK DİKKAT ÇEKTİ



Arama kurtarma görevlileri, yaşanan acılara rağmen enkazdan çıkarttıkları her canlı kişi ile umutları yeşertirken, İstanbul'dan gelen ekip içerisinde yer alan Rıdvan Çelik, 98 santimetre boyu ile dikkati üzerine çekti.



Çalışma arkadaşları ile birlikte Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazında kurtarma çalışmalarına başlayan Çelik, bedeninin avantajını kullanarak, cesaret isteyen boşluklarda canlı araması yaptı.



"BİZ KAFAMIZA GÖRE İŞ YAPMIYORUZ"



Boyunun avantajını kullanarak girilmesi zor yerlere daha kolay giren Rıdvan Çelik, hakkında çıkan çalışmalara katılmadığı yönündeki iddiaları yalanladı.



Bu iddiaların doğru olmadığını söyleyen Çelik, "Ben buradayım. Her gün buradaydık. Vatandaşlarla da ilgilendim, lojistik destek de sağladım, sokak hayvanlarına mama da dağıttım. 1.80 santimetrelik birinin 30 santimetrelik bir göçüğe girmesi mümkün değil ancak ben eğildiğim zaman 33-34 santimetreye kadar küçülebiliyorum. Biz kafamıza göre iş yapmıyoruz. AFAD ve ANDA koordinatörlüğünde çalışıyoruz" dedi.



"ENKAZ ALANINDA VE ENKAZ DIŞINDA DA ÇALIŞIYORUZ"



Sosyal sorumluluk projelerine de katılan Çelik, "Enkaz alanında ve enkaz dışında çalışıyoruz. Geldiğim gün Emrah Apartmanı'nda ve dün Doğanlar Apartmanı'nda enkaz çalışmalarına katıldım. İlk arama kurtarma deneyimim burası oldu ancak daha öncesinde Suriye'de sosyal sorumluluk projelerine katılmıştım" diye konuştu.



'RIDVAN AĞABEYİN AVANTAJI BÜYÜK'



Çelik'in çalışma arkadaşı ANDA Arama Kurtarma Ege Bölge Koordinatörü İdris Delibalta ise, "Rıdvan ağabey 6 aydır bizim aramızda. Rıdvan ağabeyin bize çok avantajı var. Enkazda girilemeyen yerlere giriyor. Ben 1.80 boyundayım benim giremediğim yerlerde o çalışabiliyor. Oradan ufak bir ses alması bile bizim için avantaj. Yağcıoğlu apartmanında birkaç yere girdi ama herhangi bir sonuç alamamıştık. Çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.