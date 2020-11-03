Koronavirüste son rakamlar açıklandı!

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 3 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 3 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...







3 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ



TEST SAYISI: 146.247



HASTA SAYISI: 2.343



VEFAT SAYISI: 79



İYİLEŞEN SAYISI: 1817



AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR



Bugün tespit edilen 2.343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin.