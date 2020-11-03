Kabine'nin bugünkü gündemi İzmir depremi

Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Külliye'deki Kabine'nin en önemli gündem maddesi İzmir'de meydana gelen deprem olacak.



YARDIMLAR ELE ALINACAK

Depremin olduğu günden bu yana bölgede görev yapan bakanlar, mevcut durum ve bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili Kabine'ye bilgi verecek.



Toplantıda, depremin vurduğu bölgelerde yürütülecek çalışmalar ve depremden olumsuz etkilenen vatandaşlara yapılacak yardımlar da ele alınacak.



YENİ KORONA TEDBİRLERİ

Kabine ayrıca, koronavirüsle mücadelede gelinen son durum, son günlerdeki vaka sayısındaki artışlar ve Azerbaycan-Ermenistan gerilimi değerlendirilecek.