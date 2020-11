Dünyanın gözü ABD'de Trump'tan ilk açıklama geldi!

ABD seçim sonuçları için geri sayım bugün sona eriyor. Seçim günü oy verme işlemleri başladı. Ancak uzaktan oy kullanma yöntemiyle oy kullanmalar haftalar öncesinden başlamıştı. Şu ana kadar 100 milyona yakın ABD'li oyunu kullandı. Hawaii ve Teksas, 2016 yılındaki toplam oy sayılarını çoktan aştılar ve diğer beş eyalet olan Montana, Kuzey Carolina, Georgia, New Mexico ve Nevada'da da 2016'da kullanılan oy sayışlarının aşılacağı ön görülüyor. Guam'da seçim sandıkları kapansa da, Vermont'ta sabah saat 5'e kadar bazı sandıklarda oy kullanma işlemi devam etti. Peki, ABD seçimlerinde son durum ne ve Amerika seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?



SON DAKİKA: ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ABD seçimleri, yaklaşık 100 milyon Amerikalının koronavirüs nedeniyle erken ve uzaktan oy kullanmasıyla haftalar öncesinden başladı. ABD, gelecek için çok farklı vizyonlara sahip iki aday arasında seçim yapacak. Adaylar, iklim değişikliğinden vergilere ve ırksal adaletsizliğe kadar her konuda farklı görüşlere sahipler ve Amerika'nın seçimini kimden yana kullanacağı bugün belli oluyor. Türkiye saati ile 4 Kasım sabahı 04:00'te ilk belirleyici sonuçlar gelmeye başlayacak.



ABD seçimleri başladı! Yeni ABD Başkanı Trump mı, Biden mı olacak? Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ilk oy oranları

İki aday, Trump'ın 2016'da kazandığı neredeyse tüm eyaletler, yaklaşık bir düzine salıncak eyalete odaklandı. Salıncak eyaletlerde çok küçük oy farklarıyla bile ABD başkanını belirleyecek olan kritik eyaletler) Posta ile gönderilen oy pusulaları sayesinde seçim gününde (bugün), Florida'daki sonuçların nispeten hızlı bir şekilde gelmeye başlaması bekleniyor.



TRUMP 400 KİŞİYİ BEYAZ SARAY'A DAVET ETTİ



Başkan Donald Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Senatör Kamala Harris, Salı günü kampanyalarına devam edecek. Seçim gecesi için Trump, yaklaşık 400 kişiyi Beyaz Saray'a davet etti. Rakibi Biden ve başkan yardımcısı adayı Harris'in seçim gecesi boyunca Delaware'de olması bekleniyor.



DOLAR KURU: PİYASALAR NASIL FİYATLAMA YAPIYOR?



Reuters'e göre, Avrupa'daki döviz piyasaları Salı günü, olası seçim sonrası anlaşmazlıkların haftalarca dolar dalgalanmasına yol açabileceği yönündeki uyarılara rağmen, Joe Biden'in kazanacağı yönündeki algıya göre fiyatlama yapıyor. Dolar kuru, dünya genelinde hızlı bir yükselişe girdi. Analistler, eski başkan yardımcısının teşvik için büyük harcama yapması ve ticarette daha özgür bir yaklaşım benimsemesi ve doların pahasına diğer para birimlerini artırması beklendiğinden, Biden'ın kazanmasının doları zayıflatacağına inanıyor. Bununla birlikte, seçim sonucuyla ilgili belirsizliğin çok yüksek olduğu ve pozisyon almanın vakitsiz olabileceği konusunda da uzmanlar uyarıda bulunuyor.



ABD BAŞKANI NASIL SEÇİLİYOR?



Bir adayın başkan seçilebilmesi için, Seçiciler Kurulu'nda en az 270 oy alması gerekir. Her ABD eyaleti, kısmen nüfusuna bağlı olarak belirli sayıda seçiciler kuruluna oy gönderiyor ve kurul için toplamda 538 oy var.



Bu sistem, bir adayın ulusal ölçekte en çok oyu almasının ama seçimi kaybetmesinin neden mümkün olduğunu açıklıyor. Bu seçimlerde Senato'nun kontrolü de söz konusu ve Demokratlar, Barack Obama'nın ilk döneminden bu yana ilk kez hem Kongre hem de Beyaz Saray'ın kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor.



İLK SONUÇLAR GELMEYE BAŞLADI



Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, ABD-Kanada sınırındaki küçük bir New Hampshire ilçesi olan Dixville Notch'ta başkanlık için kullanılan oyların beşini de aldı. Dixville Notch böylece ABD'de ilk seçim sonucunun alındığı yer oldu.



Ancak Dixville Notch seçim için belirleyici bir yer değil. 2010 nüfus sayımına göre ilçede sadece 12 kişi yaşıyor.



ABD BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA



Donald Trump 'Ancak bir zafer kazanırsam zafer ilan ederim.' açıklamasında bulundu. Seçim yarışında kendini şanslı gördüğünü ve kazanma ihtimalinin yüksek olduğuna inandığını söyledi.



Trump yaptığı açıklamada 'Florida, Arizona, Texas ve North Carolina gibi kilit önem taşıyan eyaletlerde kazanacağımı düşünüyorum. Hatta tüm eyaletlerde kazanacağımı düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.