Depremde can kaybı arttı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremde, 110 kişininin hayatını kaybettiğini, 5 'i ağır 12 hastanın yoğun bakımda olduğunu ve Enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısı ise 107 olduğunu bildirdi.