Depremde can kaybı arttı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremde, 110 kişininin hayatını kaybettiğini, 5 'i ağır 12 hastanın yoğun bakımda olduğunu ve Enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısı ise 107 olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremin ardından son durumu paylaştı.
VEFAT SAYISI 110'A YÜKSELDİ!
Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada; 110 kişinin enkaz altından cansız bedeni çıkartıldı. 1027 yaralımız var. 5'i ağır 12 hastamız yoğun bakımda. Enkaz altından sağ çıkarılan kişi sayısı ise 107'dir. Arama kurtarma çalışmalarında son kişiye ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.