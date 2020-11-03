Deprem önergesi kabul edildi!

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin, Meclis'te 'deprem araştırma komisyonu' kurulmasına ilişkin ortak önerge görüşülerek kabul edildi.



TBMM Genel Kurulunda, bütün parti gruplarının ortak önerisiyle, depreme karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.



AK Parti'nin, Genel Kurulun çalışma günleri, gündem ve saatlerine ilişkin grup önerisi görüşüldü.



Grup önerisi üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, İzmir'deki depremin herkesin yüreğini yaktığını belirterek, kamu kurumları ve özel sivil toplum kuruluşlarının dünyada emsali görülmemiş arama kurtarma çalışmalarına imza attığını söyledi. Özkan, arama kurtarma ekiplere, İzmirli vatandaşları hayata döndürme gayretleri için teşekkür etti.



Özkan, depremde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlar için şifa diledi.



Bütün siyasi partilerin ortak grup önerisinin kabul edilmesiyle, birlik ve beraberlik içinde mesafe katedileceğine inandığını dile getiren Özkan, AK Parti Grubu'nun önerisiyle istihdama yönelik kanun teklifinin görüşmelerine başlanacağını söyledi.



Özkan, kanun teklifinin vatandaşların ihtiyacı olan yasal düzenlemeleri içerdiğini, vergi borçlarının yapılandırılacağını belirterek, düzenlemeyle evde üretilen ürünlere vergi istisnaları tanınacağını, ayrıca gazetecilere ilişkin fiili hizmet süresi zammıyla ilgili düzenlemenin de hayata geçirileceğini bildirdi.



AK Parti'li Özkan, 'Bugün İzmir ile ilgili deprem araştırma önergesini birlik ve beraberlik içinde bütün siyasi parti gruplarıyla nasıl hayata geçiriyorsak, vatandaşlarımızın beklentisi, gençlerimizin arzusu olan, salgınla mücadele süreci içinde vatandaşlarımızın üretim, istihdam ve ihracat kabiliyetini artıracak olan yasal düzenlemenin görüşülmesine başlanılması noktasında bütün siyasi parti gruplarından destek bekliyoruz.' dedi.