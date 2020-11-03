Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda Bebek paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de 91 saat sonra enkazdan kurtulan Ayda bebek için bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında 'Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum...' ifadelerini kullandı..

Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun.



Geçmiş olsun güzel yavrum... pic.twitter.com/VqZmjHbDAO — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2020