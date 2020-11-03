Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda Bebek paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de 91 saat sonra enkazdan kurtulan Ayda bebek için bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında "Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum..." ifadelerini kullandı..
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de 91 saat sonra enkazdan kurtulan Ayda bebek için bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında 'Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun güzel yavrum...' ifadelerini kullandı..
Mucizenin adı Ayda... 91 saat sonra senin o gülen gözlerinle birlikte hepimize yeni umutlar bahşeden Allah’a şükürler olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2020
Geçmiş olsun güzel yavrum... pic.twitter.com/VqZmjHbDAO