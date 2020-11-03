Bir acı haber daha!

İzmir’de meydana gelen ve büyük hasara yol açan 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan apartmanlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların devam ettiği apartmanlardan biri olan Rıza Bey Apartmanı’ndan bir üzücü haber daha geldi. 23.00 sıralarında apartmanda bir erkeğin cansız bedeni çıkartıldı.



Yapılan incelemede, enkazdan çıkarılan kişinin Zafer Altınsaray olduğu belirlendi.



Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.