Başkan Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı!

Kritik Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı.



22.00'DAN İTİBAREN KAPALI OLACAK!



Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada; 'Pazar yeri market gibi yerlerdeki denetimler artırılacaktır.Paket servis hariç lokanta, restoran, pastane, berber, kuaför, yüzme havuzu, kaplıca, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema gibi yerlerde hizmetler saat 22'de sona erecektir.' ifadelerini kullandı.



YÜZ YÜZE EĞİTİM



Yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Hamdolsun şu ana kadar bu süreci başarıyla götürdük. Salgın tedbirleri dolayısıyla faaliyetine ara verdirdiğimiz veya sınırlandırdığımız pek çok alanda normalleşme adımlarını atmıştık. Okullarımızdaki sınıfların bir kısmında eğitim öğretim yüz yüze başlaması kararını kamuoyuyla paylaşmıştık. Salgının seyrine göre önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz.' dedi.









