Başkan Erdoğan'dan İzmir paylaşımı!

İzmir'de yaşanan 6.6'lık deprem Türkiye'yi sarstı. Depremde son açıklanan rakamlara göre 111 kişi hayatını kaybetti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İzmir depremiyle ilgili yeni bir paylaşım geldi. Erdoğan paylaşımında; 'İlgili bakanlıklarımız ve tüm kurumlarımız, milletimizin kara gün dostu Kızılay ile çok sayıda sivil toplum kuruluşumuz, İzmir halkına destek vermek için gece gündüz sahadadır. Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki son kişiye de ulaşılana kadar umudumuzu kaybetmeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.





