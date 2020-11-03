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Başkan Erdoğan'dan '3 Kasım' mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 3 Kasım 2002'de tek başına iktidar olduğu günden bu yana hizmete devam ettiğini belirten bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında "AK Parti olarak ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla ve milletimize olan sevdamızla inandığımız yolda yürümeye inşallah devam edeceğiz." dedi.

Güncel / 03 Kasım 2020 Salı 20:18
Başkan Erdoğan'dan '3 Kasım' mesajı!

Başkan Erdoğan "AK Parti olarak ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla ve milletimize olan sevdamızla inandığımız yolda yürümeye inşallah devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





18 YIL BOYUNCA İKTİDARINI SÜRDÜRDÜ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2001 yılında yola çıkan AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne 18 yıl boyunca iktidarını sürdürerek, Türk siyasi tarihindeki yerini aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken Siirt'te Ziya Gökalp'in "Asker Duası" isimli şiirini okuması sebebiyle 1999 yılında 10 ay hapse mahkum edilen ve siyasi yasaklı olan Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi'nde hapis cezasını tamamlamasının ardından çalışmalarına başladı.

Türkiye'yi dolaşan, il, ilçe ve köylerde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Erdoğan'ın liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" 14 Ağustos 2001'de "AK Parti" adıyla siyaset sahnesine girdi.

Ak PartiZiya GökalpRecep Tayyip Erdoğan

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