Başkan Erdoğan Ayda'nın videosunu paylaştı!

91 saat sonra enkazdan kurtarılan minik Ayda'nın enkazdan çıkarılma görüntüleri tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğmuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, yeni bir paylaşım geldi. Erdoğan, yaptığı paylaşımda Ayda'nın hastane odasındaki videosunu paylaşarak, 'İnsanlık zincirinin ebediyet halkası; Çocukların kalbinde işler zaman rakkası... Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var...' ifadelerini kullandı.



İşte o paylaşım;









İnsanlık zincirinin ebediyet halkası;

Çocukların kalbinde işler zaman rakkası...



Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var... pic.twitter.com/CYtzgZQETu — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2020