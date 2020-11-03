Bakan Koca'dan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendi sosyal medya hesabından 'Ayda'nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor.' paylaşımında bulundu.



Sağlık Bakanı yardımcısı Muhammet Güven, Ayda'nın durumunun iyi olduğunu bildirdi. Ayda'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Muhammed Güven'den geldi. Güven, 'Ayda bebeğimizin durumunda bir problem yok, genel durumu iyi. Hayati fonksiyonları da iyi. Tetkikleri devam ediyor' dedi.