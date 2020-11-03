Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Dün gece Viyana'da iki kahraman vardı. Bir Türk ve Müslümanın yapması gereken neyse onu yaptı. Recep Tayyip ve Mikail! Teşekkürler çocuklar. Sizlerle gurur duyuyoruz' dedi.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU, AVUSTURYA'DAKİ TERÖR SALDIRISINDA YARALANAN TÜRK GENCİYLE GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'daki terör saldırısında bacağından yaralanan Recep Tayyip Gültekin ile görüştü.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Gültekin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gültekin, teröristin pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda sağ bacağından yaralanmıştı.



Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece meydana gelen terör saldırısında 3 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.