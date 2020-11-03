BAE'den Avrupa'ya skandal çağrı!

BAE'nin Türkiye, Erdoğan ve İslam karşıtı söylemleri hızla sürüyor. BAE Dışişleri Bakanı Anwar Gargash Alman medyasına röportaj verdi. Gargash, röportajında skandal ifadeler kullandı. Türkiye'ye yine nefret kusan Gargash, Macron'un İslam ile ilgili alçak sözlerine sahip çıktı, 'Haklı' dedi.



MACRON'A SAHİP ÇIKTI



BAE Dışişleri Bakanı Anwar Gargash Alman Die Welt'e konuştu. Gargash röportajda Macron'un Müslümanları dışlama arzusunu dile getirdiğini reddetti .



Gargash, "Macron'un konuşmasında gerçekte söylediklerini dinlemeliyiz. Batı'daki Müslümanları izole etmek istemiyor ve kesinlikle haklı." ifadelerini kullandı.



Emirlik bakanı, Müslümanların daha iyi entegre olması gerektiğini ve Fransız devletinin aşırılık ve toplumsal kapalılıkla mücadeleye paralel olarak bunu başarmanın yollarını arama hakkına sahip olduğunu da ekledi.



AVRUPA'YI ERDOĞAN'A KARŞI BİR OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ



Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldıran Gargash, "Erdoğan bir boşluk veya zayıflık görür görmez bunu etkisini artırmak için kullanıyor. Biz ona kırmızı çizgiyi gösterene kadar müzakere etme isteği göstermiyor.



Macron Batı'daki Müslümanları izole etmek istemiyor; kesinlikle haklı ve Avrupa'yı Erdoğan'a karşı bir olmaya çağırıyoruz. " dedi.