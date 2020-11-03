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BAE'den Avrupa'ya skandal çağrı!

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile normalleşme adı altında taviz üstüne taviz verirken, İslam ve Türkiye karşıtlığında ise vites artırdı. Özellikle Türkiye'nin İslam dünyasının haklarını savunması ve öncülük etmesini hazmedemeyen BAE, her cephede Türkiye'nin karşısında saf tutuyor.BAE son olarak, Avrupa'ya Türkiye ve Erdoğan'ın karşısında birlikte saf tutma çağrısında bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Güncel / 03 Kasım 2020 Salı 09:20
BAE'den Avrupa'ya skandal çağrı!

BAE'nin Türkiye, Erdoğan ve İslam karşıtı söylemleri hızla sürüyor. BAE Dışişleri Bakanı Anwar Gargash Alman medyasına röportaj verdi. Gargash, röportajında skandal ifadeler kullandı. Türkiye'ye yine nefret kusan Gargash, Macron'un İslam ile ilgili alçak sözlerine sahip çıktı, 'Haklı' dedi.

MACRON'A SAHİP ÇIKTI

BAE Dışişleri Bakanı Anwar Gargash Alman Die Welt'e konuştu. Gargash röportajda Macron'un Müslümanları dışlama arzusunu dile getirdiğini reddetti .

Gargash, "Macron'un konuşmasında gerçekte söylediklerini dinlemeliyiz. Batı'daki Müslümanları izole etmek istemiyor ve kesinlikle haklı." ifadelerini kullandı.

Emirlik bakanı, Müslümanların daha iyi entegre olması gerektiğini ve Fransız devletinin aşırılık ve toplumsal kapalılıkla mücadeleye paralel olarak bunu başarmanın yollarını arama hakkına sahip olduğunu da ekledi.

AVRUPA'YI ERDOĞAN'A KARŞI BİR OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldıran Gargash, "Erdoğan bir boşluk veya zayıflık görür görmez bunu etkisini artırmak için kullanıyor. Biz ona kırmızı çizgiyi gösterene kadar müzakere etme isteği göstermiyor.

Macron Batı'daki Müslümanları izole etmek istemiyor; kesinlikle haklı ve Avrupa'yı Erdoğan'a karşı bir olmaya çağırıyoruz. " dedi.

Recep Tayyip Erdoğan

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