USD (Alış - Satış) : 8,38 - 8,39 EURO (Alış - Satış) : 9,75 - 9,77

Ayda'nın sağlık durumu nasıl?

Son dakika, son dakika, son dakika... İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rızabey Apartmanı'nda bir mucize daha gerçekleşti. 3.5 yaşındaki Ayda Bebek, tam 91 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Ayda bebeğe hemen serum bağlandı, hastaneye götürüldü. Mucizeyi gerçekleştiren ekipteki personellerden biri yaptığı açıklamada, "Çok güzel gülümsüyordu, ağlaya ağlaya çıkardık." dedi. İşte İzmir'deki son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

Güncel / 03 Kasım 2020 Salı 10:34
Ayda'nın sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberi: İzmir'de geçtiğimiz hafta meydana gelen depremde 91'nci saate girildi. Deprem sonrası başlayan arama çalışmalarında 102 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yüzlerce kişi ise enkaz altından sağ çıkarıldı. Enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının sürdüğü 5 binadan biri olan Rıza Bey Apartmanı'nda bir mucize daha gerçekleşti. Ekipler 91 saat sonra 3.5 yaşındaki Ayda bebeği sağ olarak çıkardı.

EKİPLER SESSİZLİK İSTEDİ

Ekipler enkazdaki aramalar sırasında sessizlik istedi. Adeta ölüm sessiliği oluşturulurken, Ayda Gezgin'in sesleri duyuldu. Ekipler hızla o kısıma doğru yöneldi. Daha sonra boşluk açıldı, sedyeler ile içeri girildi.

GERGİN BEKLEYİŞ BAŞLADI

Ekiplerin içeri girmesi ile herkes nefeslerini tuttu. Televizyonların canlı olarak yayınladığı anlarda herkes gelecek haberi bekledi. Dakikalar süren mücadelenin ardından Ayda enkazdan çıkarıldı.



ALKIŞLAR İLE HERKES GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Türkiye'nin beklediği umutlu haber ekiplerin alkış ve çığlık sesleri ile geldi. Ayda içeriden çıkarılırken, tüm ekipler gözyaşları ve alkışlar ile mutluluk yaşadı.

ALNINDAN ÖPEREK ÇIKARDI

Dakikalar geçtikçe ekiplerin kurtarma anına ilişkin fotoğraflar da ortaya çıktı. Arama kurtarma ekibi personeli Ayda'ya ilk ulaştığı anda onun alnından öptü. O fotoğraf görenleri duygulandırdı.



'ÇIĞLIK SESİ DUYDUK'

Ayda'nın yerini tespit eden ekipler o anları anlattı. Ayda'nın çığlık sesinin duyulduğunu söyleyen arama ekibi personeli, 'İyi misin dedik. İyiyim diyerek yanıt verdi. İyiysen el salla dedik, el salladı. Çok susamıştı, su ve ayran istedi.' dedi.

'ÇOK GÜZEL GÜLÜYORDU'

Bir başka kurtarma ekibi personeli ise, 'Ayda'yı gördük. Çok dar bir alandaydı. Çok güzel gülüyordu. Elini uzattı. Bir kadın arkadaşımız çok dar bir alana girdi. Çamaşır ve bulaşık makinesinin arkasında bir yerdeydi. Sağlık durumu iyiydi. Ağlayarak çıkardık' ifadelerini kullandı.






SAĞLIK ÇALIŞANINDAN İLK AÇIKLAMA

Ayda'ya enkaz altında ilk müdahaleyi yapan sağlık personeli yaptığı açıklamada, 'Damar yolu açıldı, boyunluk takıldı. Ambulansa babası ve amcası alındı. Ambulanstayken, 'Babam nerede' diye sordu. Sorularımıza cevap verdi.' dedi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı