AFAD son rakamları açıkladı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam 1.621 artçı sarsıntı yaşanmıştır.



SAKOM’dan alınan bilgilere göre 111 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.035 vatandaşımızdan 898’i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13’ünde çalışmalar tamamlanmış olup 3 noktada 4 binada çalışmalara devam edilmektedir.



MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden toplamda 7.880 personel, 25 arama kurtarma köpeği ile 1.206 araç görevlendirilmiştir.



Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş;destek ekipler bölgeye sevk edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı’na ait 7 adet kargo uçağı ile personel ve araçların sevkiyatı 20 uçuş ile gerçekleştirilmiştir. JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu ile katılmaktadır.



Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre meydana gelen deprem sonrası 22 tekne batmış, 23 tekne ve 1 kara aracı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmış, 43 tekne karaya oturmuştur.



Yapılan çalışmalar neticesinde batan 22 tekneden 14’ünün su altından çıkarılması, karaya oturan 43 tekneden 40’ının kurtarılması sağlanmıştır.



GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ KURULUYOR



Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD ve Türk Kızılay tarafından 4.643 çadır, 64 genel maksat çadırı, 28.574 battaniye, 17.456 yatak, 9.260 uyku seti, 2.657 mutfak seti ve 4 duş WC konteyner sevk edilmiştir.



Aşık Veysel Rekreasyonu Alanı’na 807, Ege Üniversitesi kampüs alanına 120, Bornova Eski Şehir Stadı’na 215, Buca Hipodromu’na 194, Buca Stadında 158, Seferihisar ilçesi Sığacık bölgesine 90, Eceler Parkı 100,



Smirnia Meydanı 278, Bayraklı Paten Parkı 110 ve ihtiyaç duyulan muhtelif noktalara 248 adet olmak üzere, İzmir genelinde 2.320 adet çadır kurulumu tamamlanmıştır.



ÇALIŞMA GRUPLARI, BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR



Beslenme hizmeti kapsamında, bölgede 369.645 kişi/öğün yemek hizmeti sağlanmıştır. Ayrıca, 84.284 sıcak ve soğuk içecek, 155.125 ikram malzemesi ve 154.125 adet su dağıtılmıştır. Çalışmalar 586 personel ve 42 araç ile sürdürülmektedir.