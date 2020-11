Yeni kısıtlamalar yolda! Gözler kritik toplantıya çevrildi! İşte masadaki konular...

Salgınla mücadelede yeni kısıtlama kararları alınacak mı? Bütün merak edilen konular yarınki kritik toplantıda belli olacak.



GÖZLER KRİTİK TOPLANTIYA ÇEVRİLDİ



Bu sorunun yanıtı için gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak 'Kabine Toplantısı'na çevrildi.



BAŞKAN ERDOĞAN, ''MECBURUZ VE ALACAĞIZ' İFADELERİNİ KULLANMIŞTI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğmiz cuma günü yaptığı açıklamada corona virüs tedbirleriyle ilgili olarak 'Vatandaşlar hala kapalı mekanlarda dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız' ifadelerini kullanmıştı.



Yeni vaka ve can kayıplarının her geçen gün artması nedeniyle 16 Kasım'da gerçekleştirilen son kabine toplantısında bir dizi önlem açıklanmıştı.



Cumartesi akşam 20.00'den, pazar sabah 10.00'a, pazar akşamı 20.00'den pazartesi sabah 5'e kadar sokak kısıtlaması kararı alındı.



Restoran ve kafelerin ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket ya da gel al şeklinde servis vermek üzere açık kalmasına karar verildi.



Eğitimde ise 4 Ocak'a kadar uzaktan eğitime geçildi.



CNN TÜRK Ankara Editörü Kıvanç El'in aktardıkları şöyle;



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir sunum yapacak. Yasak-kısıtlama döneminde uygulamaya ilişkin Kabine'ye bilgi verececek.



SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI



Bu sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilip genişletilmeyeceği Kabine'nin 1. gündemi olacak. Bu konuda hafta içi de aynı yasağın benzer kısıtlamanın uygulanıp uygulanmaması tartışmaları var. Bilim Kurulu'nun bazı tavsiyeleri var. Tüm bu konu başlıkları Kabine'de görüşülecek.



Sokağa çıkma kısıtlamasının hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi de yaygınlaştırılması en önemli beklenti olarak Kabine gündeminde masasında bulunuyor.



65 YAŞ VE 20 YAŞ İÇİN YENİ ÖNERİLER



Diğer konu başlığı ise 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı çocukların durumu. Bunlar da haftanın her günü belli saatler arasında sokağa çıkabiliyor.



Bu sürenin fazla olduğunu savunanlar var. Her gün çıkmaması gerektiğine Bilim Kurulu'nun bazı örnekleri ve tavsiyeleri var.



PAZAR YERLERİ



Pazar yerleri koronavirüsün belki de vatandaşların bulaşın yaşandığı en yoğun yerlerden biri.



Buralara HES koduyla girilip girilmemesi konu başlığı Kabine'nin gündeminde olacak. Koronavirüs kapan veya temaslı olan veya evinde izole halde olması gerekenlere bazı yerlerde pilot olarak elektronik bileklik uygulaması başlatılmıştı.



Bunun tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılması ya da yaygınlaştırılmaması yönünde Kabine Toplantısı'nda değerlendirmeler yapılacak.



BİRÇOK ALANDA YENİ TEDBİRLER ALINACAK



Kabine toplantısında sağlık, eğitim ve ekonomi gibi birçok alanda yeni tedbirlerin alınması bekleniyor.



BAŞKAN ERDOĞAN, ALINAN KARARLARI AÇIKLAYACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından, alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.



TABLO DAHA DA AĞIRLAŞTI



Alınan tüm bu tedbirlere rağmen tablo ağırlaşmaya devam etti. Tedbirlerin açıklandığı gün olan 16 Kasım'da 94 can kaybı yaşanmıştı. Bu rakam 28 Kasım'da 182'ye ulaştı.



3 bin 316 olan yeni hasta sayısı, 6 bin 714'ye yükseldi. 16 Kasım'da 3 bin 610 olan ağır hasta sayısı da 4 bin 903'e yükseldi.



Kısıtlama kararlarına rağmen rağmen can kaybı ve yeni hasta sayısının 2 kat artması, 'Yeni önlemler alınır mı?' sorusunu gündeme getirdi.