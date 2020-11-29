HSK Başkanı’nın acı günü

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Daire Başkanı Halil Koç babasını kaybetti.



Acı haberi HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.



Yılmaz tweetinde şunları kaydetti: 'Değerli kardeşim, HSK 1. Daire Başkanı Sn. Halil Koç'un sevgili babasının vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kardeşim Halil beye, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet olsun.'



