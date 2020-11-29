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Gözaltı yağmuru! Aşı karşıtları polise saldırdı, ülke çalkalanıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı karşıtları düzenledikleri protesto gösterisinde polise saldırınca ortalık birbirine girdi. Ülke gözaltı yağmuruyla çalkalanırken, aşı alımına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

Dünya / 29 Kasım 2020 Pazar 19:40
Gözaltı yağmuru! Aşı karşıtları polise saldırdı, ülke çalkalanıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemleri protesto etmek için gösteri düzenlendi.

Polisin müdahale ettiği gösteride en az 150 kişi gözaltına alındı.

Metropolitan Polisi, Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı 'StandUpX' grubunun cumartesi günü Londra'nın çeşitli bölgelerinde başlattığı ve yerel saatle 20.00'ye (TSİ 23.00) kadar süren gösteriye ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, grubun toplanmasını önlemek ve insanları eve gitmeye teşvik etmek için bir dizi erken müdahalede bulunulduğu kaydedilidi.

Kovid-19 önlemlerini ihlal etmek, polise saldırmak ve uyuşturucu bulundurmak suçları kapsamında en az 150 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baş komiser Stuart Bell, 'Bu, Metropolitan, Londra şehir ve İngiliz ulaşım polisleri için zorlu bir gündü.

Gözaltılar, eylemcilerin kasıtlı olarak kanunları çiğnemelerinin, memurlarımızı saldırmalarının ve trafiği kesintiye uğratmalarının bir sonucudur.' ifadesini kullandı.

Covid-19 önlemleri ve aşı karşıtı 'StandUpX' üyeleri, öğle saatlerinde Londra'nın farklı bölgelerinde bir araya gelmişti.

İngiltere

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