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Formula 1 aracı alev alev yandı!

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 15. yarışı olan Bahreyn Grand Prix'inde korkunç bir kaza meydana geldi. Haas F1 takımının pilotu Romain Grosjean'in aracı alev alev yandı. Grosjean hemen hastaneye kaldırıldı. İşte Formula 1 Bahreyn GP'ye damga vuran o anlar ve kaza yerinden ilk görüntüler...

Dünya / 29 Kasım 2020 Pazar 19:28
Formula 1 aracı alev alev yandı!

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 15. yarışı olan Bahreyn'de yapıldı.

Bahreyn yarışı öncesinde İstanbul'da yapılan yarışta Lewis Hamilton şampiyonluğunu ilan etmişti.

Bahreyn yarışı öncesinde İstanbul'da yapılan yarışta Lewis Hamilton şampiyonluğunu ilan etmişti.

Haas pilotu Romain Grosjean, 4. viraj geçildikten sonra aracın kontrolünü kaybetti.

Pistin yanındaki koruma alanına giden Grosjean'ın aracı bir anda patladı.

Araçtan alevler yükseldi. Fransız pilot, yardım almaksızın araçtan çıktı ve güvenlik görevlileri tarafından medikal araca alındı.

Alevlerin sönmesinin ardından aracın ikiye bölündüğü ortaya çıktı.

Görevliler acilen kazanın olduğu yere giderek alevlere müdahale etti.

Bahreyn

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