Bilim Kurulu'nda gündem hafta içi sokağa çıkma yasağı!

Koronavirüste artan vakalar sonrası Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu harekete geçti. İki haftadır hafta sonları için 20.00 ila 10.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının hafta içi de dahil edilerek uygulanmaya başlanması gündemde. Bu yasak gerçekleşirse hafta sonu kısıtlaması da pandeminin ilk günlerindeki gibi uygulanacak. Ayrıca kritik bazı şehirlere de seyahat (giriş-çıkış) kısıtlaması da getirilebilir. İşte o iller ve diğer detaylar;



BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI, BİLİM KURULU HAREKETE GEÇTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün koronivirüs vakalarındaki artışa değinerek 'Vatandaşlar dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız' dedi. Bu açıklamanın ardından Sağlık Bilim Kurulu, önümüzdeki birkaç gün içinde vaka sayılarında azalma olmazsa söz konusu tedbirleri sıkılaştıracak.



HAFTA İÇİNE KISITLAMA GELİYOR, HAFTA SONU YASAĞI DA TAM GÜNE ÇIKABİLİR



Bilim Kurulu'nun son dakika gündemiyle masaya yatıracağı yeni koronavirüs tedbirlerinin başında ise sokağa çıkma kısıtlaması geliyor. Hafta sonları 20.00 ila 10.00'da uygulanan sokağa çıkma yasağının, hafta içini de kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülüyor. Aynı zamanda, hafta sonları tam gün sokağa çıkma sınırlaması da gündemde.



Bilim Kurulu'nun alacağı son dakika kararları içerisinde 65 yaş ve üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının da saatlerinin düzenlenmesi ihtimaller arasında.



RİSK VE RİSK TAŞIYAN GRUBA GÜN KISITLAMASI YOLDA!



Salgında yüksek risk oluşturan bu yaş gruplarının her gün dışarı çıkabildikleri üç saatlik dilimin azaltılması ya da sadece hafta sonunda dışarı çıkabilecekleri şeklinde yeni düzenlemelerin yapılması planlanıyor.



ÖZELLİKLE KAPALI PAZAR YERLERİNDE HES KODU ŞARTI GELECEK



Daha önce yoğunluk olan belli başlı noktaları kapsayan HES kodu zorunluluğu artık tüm Türkiye için Pazar yerlerine getirilebilir. Özellikle de kapalı ve katlı pazarlarda HES koduyla girilmesi üzerinde çalışılıyor.



ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAĞI GELEBİLİR! KRİTİK İLLER AÇIKLANDI



Ayrıca havaların soğuması sebebiyle seyahat olmayacağı ön görülerek iller arası sınırlama geçtiğimiz kararlarda devreye alınmamıştı. Önümüzdeki günlerde ise virüsün seyrine bağlı olarak şehirler arası yolculuğa da yasak gelebilir. Özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu şehirlerden dışarı çıkılmasına izin verilmeyebilir.



BAKAN KOCA'NIN SON DAKİKA AÇIKLAMASINDAKİ RİSKLİ İLLER



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kritik illeri açıkladığı son basın toplantısında 15 şehir öne çıkmıştı. Bu iller şöyle; Edirne, Adana, Hatay, Artvin, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Ordu, Trabzon, Tokat, Zonguldak, Mersin, Osmaniye, Samsun, Muğla, Bursa İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli



E- BİLEKLİK UYGULAMASI 81 İLE YAYILABİLİR



Tüm bunları yanı sıra meskenlerinde izole olması gereken vakaların ve temaslıların dışarı çıkmalarını engellemek amacıyla Kırıkkale'de başlatılan elektronik bileklik uygulamasının ülke genelinde devreye alınacak. HES (Hayat Eve Sığar) kodu uygulamasına da yeni özellikler eklenerek, hasta takibinin kolaylaştırılmasına yönelik farklı adımlar atılacak.



YOĞUN BAKIMLARDA ERKEN ÖNLEM ALINIYOR, YATAK SIKINTISI YOK



Deiğer yandan, hastanelerde ve sağlık sistemi üzerindeki yükü azaltmak için çalışmalar yürütülüyor. Bu çerçevede, hastanelerdeki yoğun bakım yatak sayılarının artırılması planlanıyor. Acil olmayan ameliyatların durdurularak uygun yerlerin yoğun bakıma dönüştürülmesi üzerinde çalışılıyor. Hastanelerde bu süreçte kalabalıkların oluşmaması gerektiğini belirten Tıp insanları, acil olmayan sebeplerle acil servislere başvurulmaması gerektiği ve temaslıların test yaptırmak için beş altı gün izole olmuş durumda beklemesi gerektiği konusunda uyarıyor.



OTELLERE DÜZENLEME



İçişleri Bakanlığının yayınladığı son dakika genelgesine göre otellerdeki restoranlar sadece otel müşterilerine hizmet verecek, paket servis yapamayacak. Bu yerlere yönelik denetimler artırılacak. Tesislerde yemek yiyenlerin otel müşterisi olma durumu kontrol edilecek. Bu mekanlarda 22.00'den sonra hiçbir surette müzik yayını gerçekleştirilemeyecek.

