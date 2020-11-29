Bakan Koca'dan sevindiren açıklama

Çarşamba günü düzenlendiği basın toplantısında, "Ülkemizde koronavirüs aşısı ücretsiz olacak." müjdesini veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk koronavirüs aşısı için anlaşma imzalandığını açıkladı.

'Sağlık çalışanlarından başlanarak kademeli olarak yapılacak'

"Devlet vatandaşının yanındadır." mesajını veren Bakan Koca, twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"COVID-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Alternatif üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır."