USD (Alış - Satış) : 7,80 - 7,81 EURO (Alış - Satış) : 9,30 - 9,32

Koronavirüs denetimlerinde 'bileklik' önlemi

Bartın Valiliği, kentteki pozitif vakalar ve temas sebebi ile karantinada olanların evde kalmalarını sağlamak amacı ile 'bileklik' uygulaması başlatarak yeni bir önlem aldı.

Güncel / 28 Kasım 2020 Cumartesi 20:51
Koronavirüs denetimlerinde 'bileklik' önlemi

Bartın Valiliği evde olmaları gerekirken karantinayı ihlal ederek dışarı çıkan vatandaşları yakalayabilmek amacı ile 'bileklik' uygulamasına başladı. Buna göre; koronavirüs testi pozitif çıkanlarla, temas sebebi ile karantinada olan vatandaşların koluna kırmızı ya da beyaz barkotlu bileklik takılacak. Bu arada Covid-19 test sonucu pozitif çıkan kişilere kırmızı, pozitif vakalar ile temaslı olan kişilere ise beyaz bileklik takılacak.
 
Vatandaşlara 'ihbar edin' çağrısı yapıldı
Öte yandan Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklama ile Bartınlılara; sokak, market ve diğer alanlarda kolunda kırmızı ya da beyaz bileklik olan kişilerin ihbar edilmesi çağrısında bulunuldu. Bilekliği çıkardığı tespit edilenler ile kolunda hasta bilekliği olduğu halde sokağa çıkan şahıslara karantina kurallarını ihlal etmelerinden dolayı idari ve adli işlem başlatılarak bu kişilerin karantina yurduna sevkleri sağlanacak.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement